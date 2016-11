ARTE 00:20 bis 01:05 Krimiserie Norskov DK 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Oliver feiert mit seinen Freunden eine Party nach der anderen und lässt einen Freund sogar bei sich einziehen, um die Leere nach dem Tod seiner Mutter Diana auszufüllen. Ihn lässt die Frage nicht los, wer sein Vater sein könnte. Tom versucht Oliver in dieser schweren Zeit zu helfen und ihm beizustehen. Bürgermeister Martin Kierkegaard ist mit dem Hafenprojekt in eine Sackgasse geraten, aber dank Bondys Hilfe geht es wieder aufwärts. Martin revanchiert sich dafür mit einem Teilauftrag an Bondys Baufirma. Auf der Polizeistation wird Oliver aufgrund von Kokainbesitz verhört, die Polizisten verstehen aber schnell, dass er mit dem Kokain nichts zu tun hat. Zugleich ergeben Toms Ermittlungen, dass ein Handlanger des schwedischen Drogenhändlers in die Stadt gezogen ist. Nach einer Hausdurchsuchung finden Tom und sein Team Hinweise darauf, dass noch mehr von dem gefährlichen, weil ungeschnittenen Kokain auf dem Weg nach Norskov sein könnte. Tom ist überzeugt, dass es sich dabei um eine viel größere Lieferung handelt, als er zunächst angenommen hatte. Der Fall nimmt Dimensionen an, welche die kleine örtliche Polizeistelle überfordern könnten. Martin gerät derweil in ein persönliches Dilemma: Er hat seit Jahren ein großes Geheimnis gehütet, dessen Enthüllung sein Leben verändern würde, eventuell auch mit drastischen Konsequenzen. Dennoch fühlt er sich moralisch dazu verpflichtet, endlich die Wahrheit zu sagen. Schließlich vertraut sich Martin Tom an und bittet ihn um Rat - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Levin (Tom Noack) Jacob Hauberg Lohmann (Casper "Bondy" Bondesen) Claus Riis Østergaard (Martin Kierkegaard) Anne Sofie Espersen (Jackie) Mathias Käki Jørgensen (Oliver) Henrik Birch (Steen Brammer) Pia Jondal (Susanne Noack) Originaltitel: Norskov Regie: Birgitte Stærmose Drehbuch: Jens Dahl, Ina Bruhn Kamera: Jørgen Johansson Musik: Kristian Eidnes Andersen