ARTE 10:30 bis 12:10 Drama Zünftige Bande F 1936 SW HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Jean, Charles, Raymond, Jacques und der Grieche Mario halten zusammen wie Pech und Schwefel. Fast täglich treffen sie sich an der Bar und frönen den kleinen, zumeist promillehaltigen Freuden des Alltags. Für größere Wünsche fehlt es den Männern an den nötigen finanziellen Mitteln. Das ändert sich jedoch schlagartig, als sie mit einem Gemeinschaftslos den Jackpot der Lotterie knacken und satte 100.000 Francs gewinnen. Zunächst verfolgt jeder seine eigenen Träume, doch dann wird den fünf Freunden klar: Sie wollen zusammenbleiben. Gemeinsam kaufen sie ein heruntergekommenes, romantisch gelegenes Schlösschen am Flussufer, das sie mit viel Schweiß in ein Tanzlokal verwandeln wollen. Langsam nehmen die Pläne Form an und die Eröffnung des "Chez Nous" steht kurz bevor. Doch dann zieht ein Sturm auf und mit dem Unwetter brechen auch die Katastrophen über die fünf herein: Mario soll ausgewiesen werden, Jacques hat einen tödlichen Unfall und das Herz von Jean und Charles schlägt für die gleiche Frau. Eigentlich sollte die Taverne ein Ort der ausgelassenen Freude, der Musik und der Liebe werden, nun ist es ein düsterer Ort der Stille, der Tränen und der Zwietracht. Und auch das zünftige Band der Freundschaft droht endgültig zu zerreißen - Auf Drängen des Filmproduzenten musste Duvivier seinerzeit zwei alternative Enden drehen und dem Film zu seinem Leidwesen ein Happy-End aufpfropfen ARTE zeigt den Film in der von Duvivier gedrehten Originalversion. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jean Gabin (Jeannot) Charles Vanel (Charlot) Viviane Romance (Gina) Raymond Aimos (Tintin) Micheline Cheirel (Huguette) Marcelle Géniat (Großmutter) Jacques Baumer (Herr Jubette) Originaltitel: La Belle Équipe Regie: Julien Duvivier Drehbuch: Charles Spaak, Julien Duvivier Kamera: Jules Kruger, Marc Fossard Musik: Maurice Yvain Altersempfehlung: ab 16