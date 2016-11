Die Enterprise bringt zwei antedianische Abgeordnete zu einer Konferenz nach Pacifica. Unterdessen kommt auch Counselor Trois Mutter, Lwaxana Troi, an Bord der Enterprise. Sie ist auf Männersuche und hat es vor allem auf Captain Picard abgesehen. Der flieht in sein Holodeck-Programm, in dem er als Privatdetektiv Dixon Hill spannende Abenteuer erlebt. In Google-Kalender eintragen