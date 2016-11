Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Vergessene Zukunft USA 2011 Stereo 16:9 Merken Der Sohn lässt Anakin einen Blick in die Zukunft werfen und hofft, ihn damit auf die dunkle Seite ziehen zu können. Für Anakin bedeutet das immerhin, sich Fragen zu seiner Identität stellen zu müssen. Gleichzeitig müssen Obi-Wan und Ahsoka dafür Sorge tragen, dass der Sohn den Planeten nicht an Bord des Jedi-Schiffes verlässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Steward Lee, Dave Filoni Drehbuch: George Lucas, Christian Taylor Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12