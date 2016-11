Syfy 08:35 bis 09:20 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Die Anomalie USA 2003 Stereo 16:9 Merken Die Crew der Enterprise ist beunruhigt, da sie eine Anomalie in der Ausdehnung festgestellt haben. Da stoßen sie auf ein unbekanntes Flugobjekt, das führungslos im All herumtreibt. Als McKenzie (Julia Rose), Hawkins (Sean McGowan) und Archer (Scott Bakula) das fremde Raumschiff betreten, müssen sie feststellen, dass die gesamte Besatzung tot ist und das Schiff geplündert wurde. Da taucht plötzlich ein weiteres Raumschiff auf, dessen Crew sich ungefragt auf die Enterprise beamt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Julia Rose (McKenzie) Nathan Anderson (Sergeant Kemper) Marco Sanchez (Corporal Romero) Sean McGowan (Hawkins) Robert Rusler (Orgoth) Jolene Blalock (T'Pol) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: David Straiton Drehbuch: Michael Sussman Kamera: Marvin V. Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 6