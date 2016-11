Zee.One 03:00 bis 06:00 Thriller Darr IND 1993 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Studentin Kiran freut sich auf ihre Heimreise für die Feierlichkeiten zum Holi-Fest, in dessen Verlauf sie die Verlobung mit dem hochdekorierten und aufrechten Marine-Offizier Sunil bekannt geben will. Sie weiß nicht, dass sie einen heimlichen Verehrer hat: Rahul, ein Kommilitone vom College, hat sich unsterblich in Kiran verliebt. Doch statt ihr seine Liebe zu gestehen, beginnt Rahul, seiner Angebeteten heimlich nachzustellen. Inkognito schleicht er sich bei der ausgelassenen Feier ein und versetzt Kiran in Angst und Schrecken, als ihr ein maskierter, vermeintlich unbekannter Mann eine unverschämte Liebeserklärung ins Ohr flüstert. Doch alle Versuche, den Eindringling aufzustöbern, scheitern. Die Ereignisse überschlagen sich, als Rahul von Kirans Verlobung mit Sunil erfährt. Ohnmächtig vor Wut fasst er den Plan, Sunil notfalls mit Gewalt aus dem Weg zu räumen. Dazu reist er dem verliebten Paar sogar in die Schweiz nach. Als Kiran ihn zu Gesicht bekommt und in ihm ihren Studienfreund erkennt, ist sie hocherfreut und lädt Raul ein, Zeit mit ihr und Sunil zu verbringen - nicht ahnend, dass sie damit einen geisteskranken und brandgefährlichen Stalker direkt in ihr Leben lässt... Erfolgsregisseur Yash Chopra ließ sich für seinen hochkarätigen Thriller von dem Hollywood-Film "Todesstille" inspirieren. Heraus kam ein nervenzerreißendes Katz- und Mausspiel, für das Chopra ein National Film Award verliehen wurde und das den damals vergleichsweise unbekannten Shah Rukh Khan trotz seiner Rolle als Bösewicht über Nacht zum Superstar machte. An den Kinokassen wurde "Darr" zum Megaerfolg. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sunny Deol (Sunil Malhotra) Shah Rukh Khan (Rahul Mehra) Juhi Chawla (Kiran Awasti) Anupam Kher (Vijay Awasti) Tanvi Azmi (Poonam Awasti) Dalip Tahil (Captain Mehra) Annu Kapoor (Vikram "Vicky" Oberoi) Originaltitel: Darr Regie: Yash Chopra Drehbuch: Honey Irani Kamera: Manmohan Singh Musik: Shiv-Hari Altersempfehlung: ab 16