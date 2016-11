Zee.One 15:15 bis 17:40 Komödie Flammende Herzen IND, CH 2005 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Schon als junger Student war der schüchterne Karan heimlich in Traumfrau Tanya verliebt. Doch dann haben sich die beiden aus den Augen verloren. Nun hat Karan, der Tanya nicht vergessen konnte, endlich eine Spur von ihr entdeckt: Unter dem Namen Natasha hat sich Tanya eine Existenz als erfolgreiche Sängerin in Dubai aufgebaut. Karans Kumpel Murugan überredet ihn, seine große Liebe endlich zu erobern. Also fliegen die beiden nach Dubai und heuern Detektiv Rocky an, um Tanya ausfindig zu machen. Kaum hat Rocky jedoch Tanya das erste Mal zu Gesicht bekommen, ist er selbst ganz hin und weg von ihr. Also tischt er Karan die unglaublichsten Lügen über Tanya auf, um ihn von seinem Eroberungsversuch abzubringen und Tanya für sich selbst gewinnen zu können. Doch es gibt noch einen weiteren Nebenbuhler in Sanju, der sich ebenfalls für keinen Trick zu schade ist, wenn er seine Mitbewerber ausschalten kann. Kann Karan, der Tanyas Gunst als einziger auf ehrliche Weise erlangen will, sich gegen seine verschlagenen Rivalen durchsetzen? Die urkomische indische Version des Farrelly-Erfolgs "Verrückt nach Mary" ist überaus glanzvoll besetzt: Unter der Regie des renommierten Vikram Bhatt gibt sich Megastar Akshay Kumar ebenso die Ehre wie Shahid Kapoor, Sunil Shetty, Johnny Lever, Paresh Rawal und Om Puri. Bhatt hatte in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit demselben Ensemble zusammengearbeitet in dem Hit "Awara Paagal Deewana". Diesmal gesellt sich noch Rimi Sen zur prominenten Männerbesetzung, deren glückliches Händchen bei der Auswahl ihrer Rollen in Blockbusterfilmen ihr den Spitznamen "Bollywoods Glücksbringer" einbrachten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Rocky Hiranandani) Sunil Shetty (Sanju Malwani) Shahid Kapoor (Karan) Rimi Sen (Tanya / Natasha Mulchandani) Paresh Rawal (Tommy) Om Puri (Mehboob / Scientist Khurana) Johnny Lever (Murugan) Originaltitel: Deewane Huye Paagal Regie: Vikram Bhatt Altersempfehlung: ab 6