Zee.One 07:55 bis 09:55 Musikfilm Geld stinkt nicht IND 2007 HDTV Boman ist von seinem exzentrischen und schwerreichen Vater rausgeschmissen worden, nachdem er aus Versehen einen Kratzer in dessen Jaguar gefahren hat. Nun auf eigene finanzielle Mittel angewiesen, dreht Boman mit seinen Freunden Manav, Adi und Roy ein Ding nach dem anderen. Als das nichtsnutzige Quartett plötzlich die Polizei auf den Fersen hat und deshalb aus der Stadt fliehen muss, werden sie Zeuge eines Autounfalls. Die vier versuchen, den Fahrer zu retten, doch er verstirbt am Unfallort - jedoch nicht ohne den Freunden einen Hinweis auf seine in Goa versteckte Diebesbeute im Wert von 100 Millionen Rupien zu geben, denn der Mann ist kein geringerer als ein großer Unterweltpate. Die vier sehen sich schon am Ziel ihrer Träume und machen sich auf in den Süden. Doch sie haben die Rechnung ohne Polizeiinspektor Kabir gemacht, der hinter dem verstorbenen Gangsterboss seit Jahren her ist und nun glaubt, das opportunistische Vierergrüppchen habe den Unfall absichtlich herbeigeführt. Eine wilde Jagd beginnt. Ein Gagfeuerwerk der Extraklasse versprüht diese gewitzte Gaunerkomödie, die nicht zuletzt mit Veteran Sanjay Dutt prominent besetzt ist. Der Krimispaß erfreute sich beim Publikum dermaßen großer Beliebtheit, dass er gleich zwei Fortsetzungen nach sich zog. Schauspieler: Sanjay Dutt (Inspector Kabir Nayak) Arshad Warsi (Aditya Adi Shrivastav) Rana Jung Bahadur (Kailash) Prem Chopra (Bose) Kurush Deboo (Dwivedi) Javed Jaffre (Manav) Originaltitel: Dhamaal Regie: Indra Kumar Drehbuch: Paritosh Painter Altersempfehlung: ab 6