Alexander (Colin Farrell), der Sohn von König Phillipp II (Val Kilmer) und Olympias (Angelina Jolie), wird nach dem Tod seines Vaters als neuer Thronfolger ausgerufen. Schon bald wird er zu dem, was seine Mutter stets in ihm sah: der mächtigste Herrscher aller Zeiten. Durch seine zahlreichen Eroberungsfeldzüge dehnt er sein Herrschaftsgebiet bis nach Indien aus. Doch Alexanders Traum, alle Völker zu vereinigen, wird von seinen Männern nicht geteilt. Auch seine Ehe wird nicht toleriert - basierend auf der Lebensgeschichte von Alexander des Großen, zeigt Oliver Stone ein packendes Drama voll von Erbarmungslosigkeit, Verrat und Liebe. In Google-Kalender eintragen