AXN 18:25 bis 19:20 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Geständnisse GB 2005 16:9 Der Sohn von einem skrupellosen Gastronomie-König wurde vor vielen Jahren gekidnappt. Kurzerhand präsentiert das Hustle-Team Danny als den verloren geglaubten Nachwuchs. Der Vater will "seinem" Sohn Geld geben, damit er ein eigenes Restaurant eröffnen kann. Zuvor besteht er aber auf einer Vorführung von Dannys Kochkünsten. Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Robert Vaughn (Albert Stroller) Robert Glenister (Ash Morgan) Jaime Murray (Stacie Monroe) Marc Warren (Danny Blue) Rob Jarvis (Eddie) Stanley Townsend (Johnny Keyes) Originaltitel: Hustle Regie: Otto Bathurst Drehbuch: Matthew Graham, Tony Jordan, Bharat Nalluri Kamera: Jake Polonsky Musik: Beatguru, Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16