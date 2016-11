AXN 16:35 bis 17:30 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Folge: 6 Die letzte Wette GB 2004 16:9 Merken Mickey und Co. legen den gierigen Zocker Anthony Reeves aufs Kreuz und erleichtern ihn um 500.000 britische Pfund. Zum Feiern kommen sie allerdings nicht, denn ein anderer von ihnen gefoppter Geschäftsmann will sein Geld zurück - mit Waffengewalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Jaime Murray (Stacie Monroe) Rob Jarvis (Eddie) David Haig (Sir Anthony Reeves) Originaltitel: Hustle Regie: Robert Bailey Drehbuch: Tony Jordan, Bharat Nalluri Kamera: Gordon Hickie Musik: Beatguru, Magnus Fiennes Altersempfehlung: ab 16