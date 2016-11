Kinowelt 00:45 bis 02:30 Horrorfilm Haunted - Haus der Geister GB, USA 1995 Nach der Vorlage von James Herbert 16:9 20 40 60 80 100 Merken Professor David Ash unterrichtet Psychologie an der Universität Cambridge, wo er sich auf die Aufklärung übersinnlicher Phänomene spezialisiert hat. Als er einen Brief der Haushälterin Tess erhält, die sich von Geistern bedroht fühlt, besucht er sie auf dem abgelegenen Landsitz, um sie von ihren Ängsten zu befreien. Doch vor Ort sieht sich der rationale Professor mit unerklärlichen Vorfällen konfrontiert. Noch mysteriöser sind die Bewohner des Hauses, allen voran die schöne und freizügige Christina, die ihm eindeutige Angebote macht, gleichzeitig jedoch auch erotische Beziehungen zu ihren beiden Brüdern pflegt. David kann sich ihrem Charme nicht entziehen und ahnt nicht, in welche Gefahr er sich begibt. Übersinnlicher Horrorthriller von Bond-Regisseur Lewis Gilbert mit einem überzeugend agierenden Aidan Quinn und Kate Beckinsale als sexy Zombie! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aidan Quinn (Prof. David Ash) Kate Beckinsale (Christina Mariell) John Gielgud (Doktor Doyle) Anthony Andrews (Robert Mariell) Anna Massey (Tess Webb) Alex Lowe (Simon Mariell) Geraldine Somerville (Kate) Originaltitel: Haunted Regie: Lewis Gilbert Drehbuch: Timothy Prager, Bob Kellett, Lewis Gilbert Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Debbie Wiseman