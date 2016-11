Kinowelt 23:40 bis 00:45 Dokumentation Isabella Rossellini's Green Porno USA 2015 16:9 Merken "Isabella Rossellini's Green Porno" ist eine urkomische Dokumentation, die die Schauspielerin auf ihrer internationalen Tour mit ihrer on-woman show begleitet. Aufbauend auf ihren erfolgrichen Kurzfilmen "Green Porno, Seduce Me & Mammas" entwickelte Rossellini ein Bühnenprogramm. Die Dokumentation zeigt Ausschnitte aus diesem Live-Programm und schaut hinter die Kulissen der Produktion. Isabella erklärt darin die Fortpflanzung von Tieren, wie es noch nie zuvor gemacht wurde. Nach 40 Kurzfilmen in ihrer "Green Porno" Serie teilt Isabella Rossellini mit ihrem Bühnenprogramm "Green Porno Live" die Magie der Natur mit dem Publikum in der ganzen Welt. Dabei berührt sie wichtige und teilweise pikante oder heikle Themen mit viel Humor, Innovation und ohne Scheu. Sie beschreibt das Sexualleben von Tieren, Insekten und Meereslebewesen in ausgesprochen unvorteilhaften Kostümen und mit bestechender Direktheit, um dem Zuschauer zu zeigen, wie es wirklich in der Natur zugeht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Isabella Rossellini (Isabella Rossellini) Originaltitel: Isabella Rossellini's Green Porno Live Regie: Jody Shapiro Altersempfehlung: ab 12