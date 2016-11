Disney XD 02:30 bis 02:55 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Jetzt geht's um die Wurst / Der Ninja-Hit USA, GB, IRL 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) In der Norrisville-High ist es an der Zeit, den Schülern beizubringen, wie man sich richtig um Babys kümmert. Als "Versuchsobjekt" muss eine Mortadella herhalten. Randy und Howard bilden ein Elternpaar. Doch bald wird aus dem "Wurst-Baby" ein Monster. (b) Randys Schulkamerad Bucky ist ein großer Ninja-Fan und daher hat er ihm einen Song geschrieben. Randy findet ihn ganz furchtbar. Um Bucky nicht zu kränken, sagt er ihm, dass er den Song ganz toll fände. Diese Lüge erschüttert den Frieden in Norrisville. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Regie: Shaun Cashman Drehbuch: Russ McGarry, Jim Martin, Hugh Webber Altersempfehlung: ab 6

