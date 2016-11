Disney XD 18:25 bis 18:45 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Die Rache des Rockstars / Whoopee2: Der Zorn des Whoopee 2 USA, GB, IRL 2013 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Randy und Howard haben Levander Hart aus ihrer Band "30 seconds to Math" geworfen. Drei Monate später ist er ein gefeierter Rockstar und kehrt zurück nach Norrisville, um dort ein Konzert zu geben und sich an Randy und Howard zu rächen. (b) Whoopie, die Attraktion der "Whoopee-Welt" wird von Randy und Howard 'entführt', um ihn vor verrückten Fans zu schützen. McFist kann nicht dulden, dass seine ausverkaufte "Whoopee-Show" am Abend entfallen könnte und lässt von Viceroy umgehend einen "Whoopee2" bauen. Dieser entstand leider nicht mit viel Liebe und ist zornig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Regie: Shaun Cashman, Joshua Taback, Stephanie Arnett Drehbuch: Jed Elinoff, Scott Thomas, Jim Martin Altersempfehlung: ab 6