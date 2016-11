History 16:00 bis 16:55 Dokumentation Duell in der Luft - Kampfflieger im Ersten Weltkrieg D 2016 Stereo 16:9 Merken Zwischen 1914 und 1918 gelingt es einer kleinen Gruppe technischer Genies, aus neuartigen Fluggeräten präzise Waffen zu machen und so die moderne Kriegsführung zu erfinden. Mit Hilfe der gerade erst erfundenen Flugzeuge machen Deutsche und Alliierte im Ersten Weltkrieg den Himmel zum Schlachtfeld. Die Dokumentation erzählt vom Wettlauf der Ingenieure um die Lufthoheit und lässt dabei originalgetreue Maschinen zum Einsatz kommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Duell in der Luft - Kampfflieger im Ersten Weltkrieg Altersempfehlung: ab 12