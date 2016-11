ATV 00:10 bis 02:15 Komödie Liebe und andere Turbulenzen D, F, USA 2013 Stereo 20 40 60 80 100 Merken In Paris, der Stadt der Liebe, ist alles möglich! Auch, dass sich der italienische Busfahrer Paolo und die deutsche Stewardess Greta ineinander verlieben. Nach drei Jahren Beziehung ist es endlich soweit und er macht ihr einen Antrag. Doch wie es das Schicksal so will, begegnet Paolo einen Tag später auf seiner Bustour der wunderschönen Cécil, die auf ihrem Fahrrad vorbeifährt. Paolo kann nicht aufhören an die Schönheit zu denken und als er sie wenige Tage später versehentlich mit seinem Bus anfährt, beginnt der eigentliche Trubel. Denn Paolo muss sich um die Kinder der verletzten Alleinerzieherin kümmern, fühlt sich immer mehr zu ihr hingezogen und natürlich darf Greta von alledem nichts erfahren. Das Chaos ist vorpgrogrammiert ?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Vincenzo Amato (Paolo) Nora Tschirner (Greta) Paddy Considine (Derek) Louise Monot (Cécile) Stéphane Debac (Francois) Brice Fournier (Claude Chardon) Kellie Shirley (Marta) Originaltitel: Girl on a Bicycle Regie: Jeremy Leven Drehbuch: Jeremy Leven Kamera: Robert Fraisse Musik: Craig Richey Altersempfehlung: ab 12