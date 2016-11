ATV 16:40 bis 18:15 Dokusoap Bauer sucht Frau A 2016 Stereo Merken Lorenz' Hofdamen begeben sich auf eine Ostereiersuche der anderen Art. Im Murtal träumt Forstwirt Franz bereits von baldigen Nächten im Liebesnest. Hufschmied Christian erfindet das Rasenmäher-Taxi, sehr zur Freude von Hofdame Corina. Während zwischen Georg und Nadine nicht nur das Heu knistert, weiß Freund Stefan scheinbar noch nicht so genau, was er mit seinen Damen anstellen soll und hüllt sich vorerst weiter in Schweigen. Und Fischzüchter Emanuel überrascht, indem er sich von einer ganz anderen Seite zeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Arabella Kiesbauer Originaltitel: Bauer sucht Frau