ATV 10:20 bis 11:15 Actionserie Longmire Vom Weg abgekommen USA 2014 Stereo Vic und Seans geplanter Urlaub nimmt ein jähes Ende: Nach einem Autounfall auf einer abgelegenen Landstraße macht sich Vic auf den Weg, um Hilfe zu suchen. Als Sean jedoch in einem vorbeifahrenden Wagen Vics Stalker Ed Gorsky zu erkennen glaubt, macht er sich Sorgen um seine Frau und ruft den Sheriff an. Als Longmire am Unfallort auftaucht, ist Sean verschwunden. Tatsächlich trifft er jedoch auf Ed Gorsky, der dem Ehepaar zuvor gefolgt war. Doch nun muss Walt auf Gorsky vertrauen, um Vic zu finden. Diese ist in die Gewalt von Chance Gilbert und dessen Anhänger geraten?. Schauspieler: Robert Taylor (Sheriff Walt Longmire) Katee Sackhoff (Victoria "Vic" Moretti) Lou Diamond Phillips (Henry Standing Bear) Bailey Chase (Branch Connally) Cassidy Freeman (Cady Longmire) Adam Bartley (The Ferg) Lee Tergesen (Ed Gorski) Originaltitel: Longmire Regie: Michael Offer Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: Cameron Duncan Musik: David Shephard