Anixe HD 12:30 bis 13:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Obwohl sich Micki sicher ist, dass Harry ihr heimlicher Verehrer ist, fehlt ihr noch der letzte Beweis. Als sie wieder einen Strauß Blumen ohne Absender bekommt, ergreift sie die Initiative ... Als Maria und Janosch in ihrer Wohnung die Nacht verbringen, werden sie von unerwarteten Besuch überrascht ... Tommy und Raffaela verabreden sich zu einem heimlichen Treffen in der Wohnung ihrer Brüder. Doch auch ihnen ist kein ungestörtes Stelldichein vergönnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Micki Beck) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Erik Voss (Harry Grosz) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Yvonne Schönherr (Raffaella Steinfeld) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Franziska Meyer-Price Drehbuch: Jörg Reiter, Richard Mackenrodt Kamera: Manfred Scheer