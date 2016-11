ATV 2 16:40 bis 19:00 Oper La Fille du Régiment USA 2008 Stereo Merken Oper von Gaetano Donizetti in einer Aufführung der Metropolitan Opera New York aus dem Jahr 2008. Die Inszenierung von Laurent Pelly entstand in einer Koproduktion der MET mit der Wiener Staatsoper und dem Londoner Royal Opera House. Dirigent: Marco Armiliato. In den Hauptrollen: Natalie Dessay, Juan Diego Flórez, Alessandro Corbelli, u.a. (Juan Diego Flórez ist im Jänner und Februar 2017 an der Wiener Staatsoper gleich in zwei Opern zu erleben: in Bellinis "La Sonnambula" und Gounods "Roméo et Juliette". Im Jänner und Februar 2017 ist auch Marco Armiliato wieder an der WSO zu Gast. Im Jänner dirigiert er Puccinis "La Fanciulla del West", im Februar Verdis "Otello" sowie die Premierenserie von Verdis "Il Trovatore" mit Anna Netrebko und Donizettis "L'Elisir d'Amore".). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Natalie Dessay (Marie) Juan Diego Flórez (Tonio) Felicity Palmer (Marquise of Berkenfield) Alessandro Corbelli (Sergeant Sulpice) Marian Seldes (The Duchess of Krankenthorp) Marco Armiliato (Himself) Donald Maxwell (Hortensius) Originaltitel: Donizetti: La Fille du Régiment Musik: Gaetano Donizetti