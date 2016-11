ATV 2 14:50 bis 16:35 Abenteuerfilm Der Seewolf Die Suche nach einer verlorenen Insel D, F, RUM, A 1971 Nach Jack London 2016-11-07 06:05 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Sechs Jahre sind seit den schrecklichen Ereignissen auf der "Ghost" vergangen. Als Van Weyden, der mittlerweile sein eigenes Schiff namens "Kittiwake" segelt, in Goboto vor Anker geht, trifft er den sauflustigen Pankburn. Dieser trägt eine grauenhafte Trophäe mit sich, einen Schrumpfkopf des ehemaligen Schiffskochs der "Ghost". So führt Pankburns Geschichte Van Weyden direkt auf die Spur des Seewolfs Larsen. Er soll angeblich als Perlenfischer unter dem Namen Hall auf einer mysteriösen Insel leben. Van Weyden macht sich mit seiner Mannschaft auf um den Seewolf zu finden. Nach Wochen erblicken sie Land. Alles deutet darauf hin, dass es sich um diese beschriebene Insel handeln muss, doch bei Hall handelt es sich nicht um Larsen. Alleine macht sich Van Weyden auf, um sich durch Dickicht und Morast zu kämpfen, um Larsen zu finden. Plötzlich stößt er nicht nur auf das Wrack der "Ghost", sondern auch auf den alten Seewolf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Meeks (Humphrey van Weyden) Raimund Harmstorf (Wolf Larsen) Reinhard Glemnitz (Humphrey van Weyden/Humphrey 'Hump' van Weyden/Humphrey van) Kurt E. Ludwig (Wolf Larsen) Willi Kowalj (Pankburn) Sergiu Nicolaescu (Kapitän Raffy) Lydia Tomescu (Lavina) Originaltitel: Der Seewolf Regie: Wolfgang Staudte, Serge Nicolaescu, Alecu Croitoru Kamera: André Zarra Musik: Hans Posegga