Die Reportage Müllhalde, Mondlandschaft, Naturparadies. Von der Unterwelt bis auf die "Felsrippe" des Osnabrücker Piesbergs 2016-11-06 Der Piesberg lockt mit seiner ungezähmten Natur Menschen an, die Abenteuer mögen. Verschlungene Pfade, wucherndes Grün, Canyons voller Fossilien und Fledermäuse. Wer den höchsten Punkt - die sogenannte Felsrippe - erklimmt, blickt in einen gigantischen Trichter. Wie eine bizarre Mondlandschaft breitet sich in der Tiefe der größte Hartsteinbruch Europas aus. Ein abgezäuntes Gelände, auf dem an Wochentagen gesprengt wird. Industrie und Natur lagen am Piesberg schon immer nah beisammen. Das können Besucher erleben, die in den "Hasestollen" hinabfahren - so wie Osnabrücker Bergleute im 19. Jahrhundert. Nicht nur Steinkohle, auch gefährliche Altlasten lagern unter der Oberfläche: Reste einer Mülldeponie. Heute gewinnt die Stadt aus dem gärenden Unrat Energie.