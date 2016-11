hr2 18:05 bis 19:05 Sonstiges Feature Jetzt bin ich der Tod geworden, der Zerstörer der Welten - die Erfindung der Atombombe in den USA Merken In zwei Tagen, am 8. November, wird in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Wer auch immer die Wahl gewinnt, er oder sie hat die Macht, den Einsatz von Atombomben zu befehlen. Das Feature erinnert daher an die Entwicklung der Atombombe in den USA. 1945 wurde die erste Kernwaffe auf dem Testareal "Trinity" in der Nähe des Los Alamos National Laboratory (USA) gezündet, kurz darauf wurden durch den Einsatz von Atombomben die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki zerstört. Auch heute wird in Los Alamos noch Atomwaffen-Forschung betrieben. Der Bericht bietet einen historischen Überblick. Die Beweggründe der US-Politiker für den Einsatz der Bomben am Ende des Zweiten Weltkrieges werden kritisch beleuchtet. Derzeit lassen die USA ihr Atomwaffenarsenal modernisieren und erneuern; dies widerspricht einer Rede Obamas aus dem Jahr 2009 in Prag, in welcher er sein Engagement für eine atomwaffenfrei Welt beteuerte. In Google-Kalender eintragen