hr2 14:05 bis 15:20 Sonstiges "Who the Fuck Is Kafka?" Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Lizzie Doron Merken Eine jüdisch-israelische Schriftstellerin und ein palästinensisch-israelischer Journalist begegnen sich auf einer Friedenskonferenz in Rom. Sie hat in ihrem persönlichen Gepäck den Holocaust, er die Geschichte von Vertreibung und Diskriminierung seit dem 1948er-Krieg. Zwei Intellektuelle, voller Vorurteile und Nichtwissen über die Gegenseite, die aber zugleich ein positives Exempel statuieren wollen. Sie wird die Geschichte seiner Familie aufschreiben und er die ihre verfilmen. Ein oft quälender Prozess des ständigen Auf und Ab beginnt, der tiefe Einblicke in das israelisch-palästinensische Dilemma eröffnet. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Corinna Kirchhoff (Lizzie), Felix Knopp (Nadim), Oda Thormeyer (Maria), Michael Weber, Alicia Aumüller, Victoria Trauttmansdorff, Dietmar Horcicka Regie: Andrea Getto Musik: Sabine Worthmann