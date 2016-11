hr2 12:05 bis 13:05 Sonstiges Kulturszene Hessen Georg Forster: "Ansichten vom Niederrhein" 2016-11-12 18:05 Merken Georg Forster Weltumsegler, Schriftsteller, Aufklärer und Revolutionär. Er ist der verdrängte, der unterschlagene Klassiker der deutschen Literatur. Als Verfasser der "Reise um die Welt", über seine zweite Weltumsegelung mit Captain Cook, wurde er eine Berühmtheit im gebildeten Europa seiner Zeit. Ins Zentrum des politischen Geschehens rückte Forster 1793, als er die Mainzer Republik ausrief. Im Frühjahr 1790 unternahm er mit Alexander von Humboldt eine ausgedehnte Reise, die ihn vom Rheingau nach Köln, Düsseldorf über Aachen nach Lüttich, Brüssel, Antwerpen, Amsterdam, England und schließlich nach Paris führte. Seine darauf veröffentlichten "Ansichten" waren kein bloßer Reisebericht, sondern eine Expedition in ein sich politisch wandelndes Europa. Am 17. September wurde im Rahmen des diesjährigen Rheingau Literatur Festivals die Neuauflage seiner "Ansichten vom Niederrhein" gefeiert. Erschienen als illustrierter Großband in der Anderen Bibliothek. Neben Lesungen aus dem Buch sind der Herausgeber Heiner Boehncke und der Forster-Biograph Jürgen Goldstein im Gespräch zu hören. Eine gekürzte Aufzeichnung aus der Kelterhalle des Rheingau Musik Festivals in Oestrich vom 17.09.2016. In Google-Kalender eintragen