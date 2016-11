Bayern 4 13:05 bis 15:00 Sonstiges Après-midi Merken <bk>Arturo Márquez: Danzon Nr. 2 (Simon Bolivar Youth Orchestra of Venezuela, Leitung: Gustavo Dudamel)<ek><bk>Michel Camilo: Suite (Michel Camilo, Klavier; BBC Symphony Orchestra, Leitung: Leonard Slatkin)<ek><bk>Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo (Simón Bolivar Youth Orchestra of Venezuela, Leitung: Gustavo Dudamel)<ek><bk>Carlos Chávez y Ramírez: "Suite de Caballos de Vapor", Barco Hacia el Trópico (Simón Bolívar Sinfonieorchester von Venezuela, Leitung: Eduardo Mata)<ek><bk>Louis Moreau Gottschalk: Aus "Sinfonie Nr. 1" (Hot Springs Music Festival, Leitung: Richard Rosenberg)<ek><bk>Manuel Maria Ponce: Concierto del sur (Pablo Sáinz Villegas, Gitarre; Philharmonic Orchestra of the Americas, Leitung: Alondra de la Parra)<ek><bk>George Gershwin: Cuban Overture (Chicago Symphony Orchestra, Leitung: Daniel Barenboim)<ek>. In Google-Kalender eintragen