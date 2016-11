DR Kultur 00:05 bis 01:00 Sonstiges "The King Is Gone" Hörspiel nach einem zeitgenössischen Text von Josef Benno Sailer Des Bayernkönigs Revolutionstage Merken Die Revolution bricht los, eine Kapelle spielt Blasmusik, der letzte König Bayerns ist traurig und packt seine Zigarren. Das königliche Automobil muss erst noch aufgepumpt werden, aber dann beginnt die Flucht heraus aus München. Die Prinzessinnen auf dem Rücksitz sind hungrig, Nacht und Nebel brechen herein und nirgends ist ein Hemd mit der richtigen Kragenweite aufzutreiben. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Friedrich Ani (König), Eva Löbau (Prinzessin), Judith Huber (Prinzessin), Wowo Habdank (Pfarrer Tiefenthaler) Regie: Andreas Ammer Musik: Markus Acher, Micha Acher