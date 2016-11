Deutschlandfunk 21:05 bis 23:00 Sonstiges Ludwigsburger Schlossfestspiele 2016 Gipsy Barock. Werke von Georg Philipp Telemann, Frantiäek Jiránek, Johann Adolf Hasse, Johann Gottlieb Graun u.a. Merken Der Gambist Vittorio Ghielmi hat sich mit der Blockflötistin Dorothee Oberlinger und dem Geiger Alessandro Tampieri bekannte Interpreten der Alte-Musik-Szene in sein Ensemble geholt, die mit ihrer Virtuosität die kulturelle Vielfalt vergangener Zeiten wiederaufleben lassen. Eine Begegnung mit ganz anderen musikalischen Traditionen stellen hingegen der Geiger Stano Palúch und der Zymbal-Spieler Marcel Comendant dar. Die beiden Musiker sprengen mit den Klängen von Gipsy-Swing und osteuropäischer Folklore die Genregrenzen. Ihr unkonventioneller Zugang zur barocken Musik bringt eben jene wilde Anmut zutage, die bereits Telemann und seine Zeitgenossen in ihren Bann gezogen hat. Polnische und böhmische Musiker hatten damals einen starken Einfluss auf die großen deutschen Komponisten, die "Barbarische Schönheit" wurde zum Faszinosum. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christiane Lehnigk Gäste: Gäste: Graciela Gibelli (Sopran), Dorothee Oberlinger (Blockflöte), Alessandro Tampieri (Violine), Stano Palúch (Zigeunergeige), Marcel Comendant (Zymbal), Il Suonar Parlante, Vittorio Ghielmi (Leitung und Viola da gamba)