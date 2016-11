puls 4 20:15 bis 22:25 Komödie Ich, du und der andere USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Carl Peterson (Matt Dillon) ist ein glücklicher Mann: Frisch befördert, ins neue Heim gezogen und verheiratet mit der schönen Molly (Kate Hudson) könnte das Leben nicht besser sein. Warum also nicht dem gerade etwas indisponierten alten Schulfreund Randy Dupree (Owen Wilson) Asyl gewähren, als dieser unverhofft an Carls Pforten klopft. Doch schon bald führt die Ehe zu Dritt mit dem in vielerlei Hinsicht unkonventionellen Hausfreund zu handfesten Problemen.

Owen Wilson ("Shanghai Noon") stiehlt die Show in einer handfesten Romantik-Komödie der Gebrüder Joe und Anthony Russo ("Safecrackers oder Diebe haben's schwer"). In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Owen Wilson (Dupree) Kate Hudson (Molly) Matt Dillon (Carl) Michael Douglas (Mr. Thompson) Seth Rogen (Neil) Amanda Detmer (Annie) Ralph Ting (Toshi) Originaltitel: You, Me and Dupree Regie: Anthony Russo, Joe Russo Drehbuch: Michael LeSieur Kamera: Charles Minsky Musik: Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 12