N24 Doku 00:15 bis 01:05 Dokumentation Die UFO-Akten: Präsidenten und Aliens USA 2014 Wo war der ehemalige US-amerikanische Präsident Dwight D. Eisenhower am 20. Februar 1954, als er für einige Stunden komplett aus der Öffentlichkeit verschwand? Kam es in dieser Zeit zu einem Treffen Eisenhowers mit außerirdischen Wesen, um die Weltsicherheit zu garantieren? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. Bildergalerie Schauspieler: Johnson Cooley (Gary Mckinnon) Dwight Equitz (Himself - UFO Researcher) Kevin R. Grazier (Himself) Jason McClellan (Himself - UFO Journalist) Steve Nelson (Ronald Reagan) Nik Petcov (UFO Investigator) Jeremy Ray (Himself - Host) Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Regie: Mitch Marcus Musik: Devin Powers Altersempfehlung: ab 12