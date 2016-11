Super RTL 12:00 bis 13:15 Trickfilm Barbie und das Geheimnis von Oceana USA 2010 Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken In ihrem neuen Abenteuer spielt Barbie die Teenagerin Merliah. Ihre große Leidenschaft ist das Surfen. Wasser zieht sie magisch an. Merliah gehört zu den Besten auf dem Brett in ganz Malibu. Eines Tages jedoch verändert sich ihr Leben mit einem Schlag: Merliah erfährt, dass sie die Tochter der Unterwasserkönigin von Oceana ist. Merliah ist in Wirklichkeit eine Meerjungfrau! Wie aufregend! Als ihre Mutter in große Gefahr gerät, zögert das Mädchen nicht lange und macht sich mit Delphin Zuma auf nach Oceana. Es ist eine spannende Reise, die nicht ganz ungefährlich für Merliah ist. Doch ihr zur Seite stehen die neu gewonnenen Freundinnen, die Meerjungfrauen von Oceana, die ihr Reich retten wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Barbie In A Mermaid Tale Regie: Adam L. Wood Drehbuch: Elise Allen Musik: BC Smith Altersempfehlung: ab 6