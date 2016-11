Super RTL 10:25 bis 11:00 Trickserie Tom und Jerry Tom in Sachen Sauberkeit / Tom geht zum Zirkus / Rache ist süß / Die unsichtbare Maus USA 1941-1958 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Der Welpe Tyke wird von seinem Vater, Bulldogge Spike, liebevoll gewaschen und zum Trocknen auf die Terrasse gelegt. Als Tom und Jerry sich allerdings eine ihrer wilden Verfolgungsjagden leisten, landet der frisch gewaschene Tyke dabei in einer dreckigen Pfütze... 2. Geschichte: Aus einem Zirkus ist eine Babyrobbe entflohen. Auf den Finder der kleinen Robbe wartet eine großzügige Belohnung. Tom gibt sich größte Mühe die Robbe einzufangen. Jerry hat sich allerdings zwischenzeitlich mit der Robbe angefreundet und versucht Toms Plan zu durchkreuzen. 3. Geschichte: Bei Tom und Jerry ziehen vorübergehend drei Katzenbabys ein. Die vermeintlich lieben Geschöpfe entpuppen sich allerdings als kleine Tyrannen, die den beiden das Leben schwer machen. 4. Geschichte: Tom hat Jerry dank eines Blasebalgs überlisten können. Doch Jerry gelingt die Flucht und er landet in einem Tintenfässchen. Da sich herausstellt, dass die Tinte unsichtbar macht, ist er Tom schon bald hoch überlegen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom & Jerry Altersempfehlung: ab 6