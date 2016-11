ORF 3 02:35 bis 03:30 Diskussion DENK mit KULTUR Drew Sarich und Maxi Blaha A 2016 2016-11-07 03:35 Stereo 16:9 Merken Dieses Mal bei DENK mit KULTUR zu Gast: Musical-Darsteller Drew Sarich und Schauspielerin Maxi Blaha! Vom Filmklassiker zum Boxer-Musical: Drew Sarich verkörperte in Hamburg Rocky Balboa -ausgewählt von einem, der es wissen muss: Silvester Stallone persönlich. Warum er in seiner Rolle rohe Eier trinken musste und wie oft er sich die Nase gebrochen hat, lassen wir den amerikanischen Musicaldarsteller selbst erzählen, bevor er "Ziggy Stardust" zum Besten gibt. Im Gespräch mit Birgit Denk erzählt Maxi Blaha von ihrem Ausflug an das Wiener Burgtheater, warum sie das Ensemble verlassen hat und warum Franzobel ihr Lieblingsliterat ist. Das Highlight bleibt jedoch der "Bundesbahn Blues" von Helmut Qualtinger, der wohl selten so schön gecovert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Denk Gäste: Gäste: Drew Sarich (Musical-Darsteller), Maxi Blaha (Schauspielerin) Originaltitel: DENK mit KULTUR

