ORF 3 18:10 bis 19:25 Musikfilm Ein Lied geht um die Welt D 1933 SW 20 40 60 80 100 Merken Der brotlose Tenor Riccardo hat auf Grund seiner Kleinwüchsigkeit Schwierigkeiten, bei diversen Agenten Gehör zu finden. Zufällig kann er im Funkhaus eine Opernarie zum Besten geben und schafft plötzlich den Durchbruch. Als er sich in die Verkäuferin Nina verliebt, ist er sicher, dass sich nun auch sein privates Glück erfüllt. Mit: Joseph Schmidt, Viktor de Kowa, Charlotte Ander, Fritz Kampers, Carl de Vogt, Carl Auen. Von Richard Oswald, Deutschland 1933. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Joseph Schmidt (Ricardo, Tenor) Viktor de Kowa (Rigo, Musikal-Clown) Charlotte Ander (Nina, Schallplattenverkäuferin) Fritz Kampers (Simoni) Carl de Vogt (Theaterdirektor) Carl Auen (Danto, Operndirektor) Edith Karin (Seine Sekretärin) Originaltitel: Ein Lied geht um die Welt Regie: Richard Oswald Drehbuch: Ernst Neubach Kamera: Reimar Kuntze Musik: Hans May