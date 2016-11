ORF 3 12:15 bis 13:05 Dokumentation Legenden der Leinwand - Frank Sinatra GB 2011 Stereo Untertitel 16:9 Merken Frank Sinatra war nicht nur einer der weltweit populärsten Sänger und Entertainer seiner Zeit. In Filmen wie "Der Mann mit dem goldenen Arm" (1955) und "Botschafter der Angst" (1962) bewies der Ausnahmekünstler, dass er ein ernstzunehmender Schauspieler war. Seine ersten großen Kinoerfolge feierte Sinatra an der Seite von Gene Kelly in den Musicals "Urlaub in Hollywood" (1945) und "Heut gehn wir bummeln" (1949). Für die Rolle eines Soldaten in Fred Zinnemanns Kriegsdrama "Verdammt in alle Ewigkeit" (1953) wurde er mit dem OSCAR für den besten Nebendarsteller ausgezeichnet. Das sehr persönliche und umfassende Porträt geht nicht nur auf sein künstlerisches Schaffen, sondern auch auf die Familiengeschichte sowie seine Leidenschaften und zahlreichen Affären ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Stars of the Silverscreen Regie: Lyndy Saville