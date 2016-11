ORF 2 16:30 bis 16:55 Reportage Erlebnis Österreich Von Abtenau nach Zell am See - Die Entwicklung des Tourismus in Salzburg A 2016 Stereo 16:9 Merken "das Land lebt vom Fremdenverkehr" Dieser legendäre Ausspruch von Helmut Qualtinger alias Travnicek aus den frühen 60ziger Jahren trifft auf das Bundesland Salzburg auch heute voll zu. 25 Millionen Nächtigungen im Jahr 2013, das ist Rekord. In der Rangliste der Tourismusziele in Österreich liegt Salzburg damit hinter Tirol an zweiter Stelle.Die alte "Sommerfrische" entwickelte sich zum Urlaub in allen Jahreszeiten.Salzburg ist seit Jahrhunderten ein Gastland. Gibt es ein besonderes Tourismus Gen? Oder sind die Salzburger nur einfach sehr gute Gastgeber? Gestaltung: Kurt Liewehr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Erlebnis Österreich