ORF 1 00:30 bis 01:10 Krimiserie Rookie Blue Falscher Vater, echter Vater CDN 2013 Stereo 16:9 Polizeiserie Chris Diaz kommt aus der Väterkarenz zurück. Just als Nick und Andy auf Chris Sohn Christian aufpassen, wird der Kleine plötzlich entführt. Unter den Rookies geht die Angst um, der Bub könnte in die Fänge eines Kinderschänders geraten sein. Fieberhaft macht sich die gesamte Einheit sogleich auf die Suche nach ihm. Dabei kommt ein gut gehütetes Geheimnis ans Licht. Offenbar ist Chris gar nicht der leibliche Vater des verschleppten Kindes. Schauspieler: Missy Peregrym (Andy McNally) Gregory Smith (Dov Epstein) Enuka Okuma (Traci Nash) Travis Milne (Chris Diaz) Charlotte Sullivan (Gail Peck) Peter Mooney (Nick Collins) Matt Gordon (Oliver Shaw) Originaltitel: Rookie Blue Regie: Paul Fox Drehbuch: Noelle Carbone Kamera: David Perrault Altersempfehlung: ab 12