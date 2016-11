Schweiz 1 00:55 bis 02:25 Actionfilm Ein ausgekochtes Schlitzohr USA 1977 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um seine Teilnahme an einem Stock-Car-Rennen in Atlanta würdig zu feiern, wünscht sich der reiche Big Enos 400 Kisten Coors-Bier. Doch das ist hier im Bundesstaat Georgia verboten. Legal bekommt man es erst in Texas, 1600 Kilometer entfernt. 80 000 Dollar offeriert Big Enos, wenn der Gerstensaft innert 28 Stunden bei ihm abgeliefert wird. Da kann der Lastwagenfahrer Bandit (Burt Reynolds) nicht Nein sagen. Zusammen mit seinem Kollegen Snow donnert er los, Snow am Steuer eines riesigen Lasters, Bandit in einem heissen Pontiac, mit dem er die Polizei von der Fuhre ablenken will. Aber auf der Rückfahrt häufen sich die Probleme, das grösste heisst Burton T. Justice, ein fieser Sheriff, wie er im Buche steht. Er jagt den beiden Kumpels seine Meute auf den Hals, und eine wilde Verfolgungsjagd beginnt. Doch mithilfe von guten Freunden an den Funkgeräten brechen sich Bandit und Snow immer wieder Bahn, ohne Rücksicht auf Schrott und Schaden. "Smokey and the Bandit" ist der Originaltitel des Films, mit dem der einstige Stuntman Hal Needham seinen Durchbruch als Regisseur schaffte, zumindest beim Publikum, das dem aktionsreichen Spektakel einen Kinoerfolg bescherte. Dazu trug auch der Sunny-Macho Burt Reynolds als Trans-Am-Fahrer bei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Reynolds (Bandit) Sally Field (Carrie) Jerry Reed (Cledus) Jackie Gleason (Sheriff Justice) George Reynolds (Sheriff Branford) Paul Williams (Little Enos Burdette) Macon McCalman (Mr. B) Originaltitel: Smokey and the Bandit Regie: Hal Needham Drehbuch: James Lee Barrett, Charles Shyer, Alan Mandel Kamera: Bobby Byrne Musik: Bill Justis, Jerry Reed Altersempfehlung: ab 12