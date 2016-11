Schweiz 1 20:05 bis 21:45 Funsport Superzehnkampf 2016 Stereo HDTV Merken Die teilnehmenden Sportler: Der diesjährige Sporthilfe Super10Kampf präsentiert sich so hochkarätig wie noch nie: 4 Olympiasieger, 3 Weltmeister, 2 Europameister, der aktuelle Schwingerkönig und viele mehr. Bis jetzt sind die folgenden 18 Sportstars gemeldet: Dominique Aegerter, Motorrad, 3. Teilnahme, Marc Berthod, Ski alpin, 1. Teilnahme, Marco "Büxi" Büchel, Ski alpin, 1. Teilnahme, Marco Bührer, Eishockey, 1. Teilnahme, Fabian Cancellara, Rad Strasse, 6. Teilnahme, Didier Cuche, Ski alpin, 5. Teilnahme, Binia Feltscher, Curling, 1. Teilnahme, Matthias Glarner, Schwingen, 1. Teilnahme, Mario Gyr, Rudern, 2. Teilnahme, Mujinga Kambundji, Leichtathletik, 3. Teilnahme, Petra Klingler, Sportklettern, 1. Teilnahme, Martina Kocher, Rodeln, 1. Teilnahme, Patrizia Kummer, Snowboard alpin, 3. Teilnahme, Jolanda Neff, Rad Mountainbike, 2. Teilnahme, Andri Ragettli, Ski Freestyle, 1. Teilnahme, Nicola Spirig, Triathlon, 4. Teilnahme, Giulia Steingruber, Kunstturnen, 1. Teilnahme, Nadine Zumkehr, Beachvolleyball, 1. Teilnahme. Tickets für die Liveveranstaltung vom Freitag, 4. Oktober, im Hallenstadion: Wer die Sportstars am 4. November hautnah erleben möchte, sichert sich sein Ticket auf ticketcorner.ch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sascha Ruefer Gäste: Gäste: Dominique Aegerter (Motorrad), Marco Büchel (Ski alpin), Marco Bührer (Eishockey), Marc Berthod (Ski alpin), Fabian Cancellara (Rad Strasse), Didier Cuche (Ski alpin), Binia Feltscher (Curling), Matthias Glarner (Schwingen), Mario Gyr (Rudern), Mujinga Ka