Dokumentation 41 - Der Präsident USA 2012 George H.W. Bush war der 41. Präsident der USA und gilt als der letzte gemäßigte Republikaner in diesem Amt. In seine Regierungszeit fiel der Fall der Berliner Mauer, das Massaker auf dem Tiananmen-Platz und der Überfall des Irak auf Kuwait. In dieser Dokumentation von Filmproduzent Jerry Weintraub ("Ocean's Eleven"), einem persönlichen Freund Bushs, berichtet der Ex-Präsident spannend und humorvoll aus seinem persönlichen und politischen Leben. - Detailreiche Dokumentation, die dem vielleicht unterschätzten Staatsmann George Bush sr. ein Denkmal setzt. Originaltitel: 41 Regie: Jeffrey Roth Drehbuch: Jeffrey Roth, Stephen Beck Kamera: Stefan Glidden