Sky Atlantic HD 18:30 bis 19:00 Serien Nurse Jackie Gib' mir Süßes USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Die tablettenabhängige Krankenschwester Jackie (Edie Falco) und ihr Freund Frank (Adam Ferrara) sprechen nicht mehr miteinander. Dennoch warnt er sie vor einer Untersuchung der Drogenbehörde in ihrem Krankenhaus. Als Jackie nach Hause kommt, findet sie eine Einladung zur Hochzeit ihres Ex-Mannes Kevin. Außerdem warten hier überraschend Frank, seine Söhne und ihre Töchter. Er will sich wieder mit ihr versöhnen. - Vielschichtiger, schwarzhumoriger US-Serienhit mit "Sopranos"-Star Edie Falco als tablettenabhängige Krankenschwester. Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Dominic Fumusa (Kevin Peyton) Anna Deavere Smith (Gloria Akalitus) Stephen Wallem (Thor Lundgren) Betty Gilpin (Dr. Carrie Roman) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Jesse Peretz Drehbuch: Liz Flahive, Ellen Fairey Musik: Pat Irwin Altersempfehlung: ab 16