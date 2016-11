Sky Atlantic HD 14:50 bis 15:45 Serien Deadwood Goldgier USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Postkutsche bringt neue Glückssucher und alte Bekannte nach Deadwood: den Entertainer Jack Langrishe (Brian Cox), einen alten Freund von Al Swearengen (Ian McShane), Tante Lou Marchbanks (Cleo KIng), Hearsts alte Köchin, aber auch Wu (Keone Young), der interessante Neuigkeiten für Swearengen im Gepäck hat. Unterdessen will die genesene Alma Swearengen (Molly Parker) ein Geschäft vorschlagen. Und Sheriff Bullock (Timothy Olyphant) erfährt die Wahrheit über die Schießerei im Gem. - Packende und düstere Westernserie über ein Goldsucherkaff in South Dakota. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Timothy Olyphant (Seth Bullock) Ian McShane (Al Swearengen) John Hawkes (Sol Star) Molly Parker (Alma Garret) Powers Boothe (Cy Tolliver) Robin Weigert (Calamity Jane) Brad Dourif (Doc Cochran) Originaltitel: Deadwood Regie: Gregg Fienberg Drehbuch: David Milch, Regina Corrado, Ted Mann Musik: Reinhold Heil, Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 16