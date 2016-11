Sky Atlantic HD 10:40 bis 11:40 Serien Die Sopranos Bei Eloise USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken 4. Staffel, Folge 12: Carmela ist völlig am Boden zerstört: Ihre große Liebe Furio hat ihr Einkaufsdate platzen lassen, obwohl sie doch felsenfest davon überzeugt ist, dass auch er sie liebt. Ihren Frust lässt sie ausgerechnet an ihrer Tochter Meadow aus. Bei einem Familienessen in Meadows neuer Wohnung kommt es wegen einer Kleinigkeit zum Eklat zwischen den zweien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Gandolfini (Tony Soprano) Edie Falco (Carmela Soprano) Jamie-Lynn Sigler (Meadow Soprano) Michael Imperioli (Christopher Moltisanti) Lorraine Bracco (Dr. Jennifer Melfi) Tony Sirico (Paulie ?Walnuts? Gualtieri) Robert Iler (Anthony ?A.J.? Soprano, Jr.) Originaltitel: The Sopranos Regie: James Hayman Drehbuch: David Chase, Terence Winter, Terence Winter Altersempfehlung: ab 12