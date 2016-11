Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:55 Drama Eine Liebe in Brooklyn USA 2000 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Sängerin Zora (Sanaa Lathan) in ihre neue Wohnung nach Brooklyn zieht, lernt sie Handwerker Franklin (Wesley Snipes) kennen. Die beiden verlieben sich und schmieden Zukunftspläne. Bald stellen die Geburt ihres Sohnes und berufliche Tiefschläge ihre Beziehung auf eine harte Probe. - Sensible Liebesgeschichte, in der Action-Star Wesley Snipes sanfte Töne anschlägt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wesley Snipes (Franklin Swift) Sanaa Lathan (Zora Banks) Regina Hall (Portia) Lisa Arrindell Anderson (Claudette) Clark Johnson (Jimmy) John Amos (Mr. Swift) CCH Pounder (Mrs. Swift) Originaltitel: Disappearing Acts Regie: Gina Prince-Bythewood Drehbuch: Lisa Jones Kamera: Tami Reiker Musik: Meshell Ndegeocello, Allen Cato Altersempfehlung: ab 6