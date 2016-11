Sky Nostalgie 13:35 bis 15:05 Abenteuerfilm Unter schwarzem Visier GB 1954 16:9 20 40 60 80 100 Merken Waffenschmied John (Alan Ladd) möchte in den Ritterstand aufgenommen werden. Er reist nach Camelot und bittet König Artus (Anthony Bushell) um seine Gunst. Bald schmiedet John seine eigene Rüstung und sein eigenes Schwert. Er leistet König Artus wichtige Dienste. Dafür nimmt ihn der König in seine Tafelrunde auf. - Prächtiger Abenteuerfilm, angesiedelt im mittelalterlichen England. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Ladd (John) Patricia Medina (Linet) Peter Cushing (Sir Palamides) André Morell (Sir Ontzlake) Harry Andrews (Graf von Yeonil) Anthony Bushell (König Arthur) Laurence Naismith (Major Domo) Originaltitel: The Black Knight Regie: Tay Garnett Drehbuch: Alec Coppel Kamera: John Wilcox Musik: John Addison Altersempfehlung: ab 12