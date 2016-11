Sky Krimi 22:35 bis 22:55 Diskussion Im Leben von Bettina Zimmermann D 2012 Stereo 16:9 Merken Bettina Zimmermann steht regelmäßig im Rampenlicht der Medienwelt. Durch ihre Rollen in erfolgreichen Fernsehproduktionen wie "Die Luftbrücke" oder "Geliebte Diebin" hat sich die Wahl-Berlinerin vom Model zur einer der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen entwickelt. In einem Exklusiv-Interview für Sky plaudert die sportliche Darstellerin aus ihrem Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Im Leben von ...