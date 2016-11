Classica 00:45 bis 01:20 Musik Sibelius, Sinfonie Nr. 3 C-Dur op. 52 GB 2015 Stereo 16:9 Merken Jean Sibelius (1865-1957): Sinfonie Nr. 3 C-Dur op. 52. Berliner Philharmoniker, Leitung: Simon Rattle. Aufgenommen im Barbican Centre, London. Sibelius ist der bedeutendste Symphoniker Finnlands. Beeinflußt von der deutschen und russischen Romantik, der finnischen Mythologie und den Strömungen national geprägter europäischer Musik, schrieb er zahlreiche Orchesterwerke, darunter sieben Sinfonien. Ihre großzügige Anlage erinnert an die Weite der finnischen Landschaft, an die Natur, die ihm heilig war. In Google-Kalender eintragen