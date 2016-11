Classica 23:25 bis 00:45 Musik Beethoven, Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 A, D 1979 Stereo 16:9 Merken Die Wiener Philharmoniker, die Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor und die Solisten Gwyneth Jones, Hanna Schwarz, René Kollo und Kurt Moll mit Ludwig van Beethovens Neunter Sinfonie. Es dirigiert Leonard Bernstein. Aufgenommen im September 1979 in der Wiener Staatsoper. Die 9. Sinfonie, die Beethoven bereits in völliger Taubheit komponierte, wurde am 7. Mai 1824 in Wien uraufgeführt. Schon seit 1793 befaßte sich Beethoven mit dem Gedanken, Schillers Ode "An die Freude" zu vertonen, doch erst im Herbst 1823 entschied er sich endlich für die "Freudenmelodie" als Finale-Thema. In Google-Kalender eintragen Moderation: Maximilian Schell, Leonard Bernstein Gäste: Gäste: Gwyneth Jones (Sopran), Hanna Schwarz (Mezzosopran), René Kollo (Tenor), Kurt Moll (Bass) Originaltitel: Beethoven, Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 Kamera: Yngve Mansvik Musik: Ludwig van Beethoven