n-tv 02:30 bis 03:10 Dokumentation Scientology - Ein Insider packt aus GB 2012 16:9 HDTV Live TV Merken Marty Rathbun war jahrelang die Nummer 2 bei Scientology. Nach seinem Ausstieg aus der umstrittenen Glaubensgemeinschaft lebt er nun in einer amerikanischen Kleinstadt - in einer Art Belagerungszustand. Denn die Scientologen wenden sich nun mit den Methoden gegen den Aussteiger, die er selbst einst zu entwickeln half. Die Dokumentation gibt einen seltenen Einblick in die schockierenden Methoden und Praktiken von Scientology, die erahnen lassen, warum der Glaubens-Konzern in Deutschland unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Scientologists at War

